Zeldzame kroonkraanvogels gespot in Mijdrechtse polder

Mijdrecht – In de vroege ochtend van zondag 8 oktober zijn in het poldergebied langs de Tienboerenweg in Mijdrecht twee grijze kroonkraanvogels waargenomen. De verschijning van deze exotische vogels in het Hollandse landschap is opmerkelijk, gezien hun normale habitat zich bevindt in de savannes van Afrika.

Statige houding

De kroonkraanvogel, herkenbaar aan zijn statige houding, grijze verenkleed en karakteristieke gouden kruinveren, wordt in Nederland zelden in het wild gezien. Meestal zijn ze te bewonderen in dierentuinen of gespecialiseerde vogelparken zoals Avifauna. Hun aanwezigheid in het open veld van Mijdrecht roept vragen op over hun herkomst en verblijf.

De waarneming vond plaats op een locatie die bekendstaat om haar rust en weidse uitzicht over het polderlandschap. Tegen deze achtergrond vormden de vogels een bijna surrealistisch tafereel, dat niet alleen ornithologen maar ook natuurliefhebbers zal intrigeren.

Op de foto: Zeldzame kraanvogels gespot in Mijdrecht. Foto: Gerrit Tiemens.