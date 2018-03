Zaterdag inschrijven voor Monstertocht

Aalsmeer – De eerste rit die het Aalsmeers Bromfiets Genootschap in 2018 gaat organiseren is meteen een hele flinke en heet niet voor niets de Monstertocht! Maar liefst 120 kilometers zullen de deelnemers op zondag 15 april af gaan leggen.

Het belooft een erg mooie rit te worden, de route is, bij wijze van uitzondering, al gedeeltelijk bekend gemaakt. Deze begint om 10.00 uur om vervolgens door Amsterdam te gaan richting Durgerdam, Marken en Monnickendam. Na een lunchstop verder richting Den Ilp en de Zaanse Schans. Dan richting Westzaan, Spaarnwoude, Osdorp om vervolgens langs de Ringvaart weer bij café Joppe in het Centrum van Aalsmeer te finishen. Daar zullen de deelnemers rond 16.00 uur arriveren.

Aantal inschrijvingen beperkt

De inschrijfdatum voor deze mooie tocht is aanstaande zaterdag 17 maart van 17.00 tot 20.00 uur in café Joppe in het Centrum (Weteringstraat). Omdat het een erg lange tocht wordt is het aantal inschrijvingen echter beperkt. Bij deze ook de aantekening dat het tempo van deze rit wat hoger zal moeten liggen in vergelijking met de reguliere ritten, hou daar dus rekening mee.

Het inschrijfgeld voor deze rit bedraagt 17,50 euro, dit bedrag is inclusief een lunchpakket, drankjes, een ijsje onderweg en een routeschildje.