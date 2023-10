Zaterdag de eerste avond van de Kwakelse Veiling

De Kwakel – Aankomende zaterdag is het weer zover: de eerste avond van de Kwakelse Veiling in de kantine van KDO. Ze starten om 19.30 uur met een dertigtal kinderkavels, aansluitend zullen er tot circa 00.30 uur in totaal zo’n 200 fraaie kavels geveild gaan worden. Het Veilingcomité heeft met grote zorg een aantrekkelijke kavellijst samengesteld en spraakmakende premies geselecteerd. Hierbij zijn er voor alle doelgroepen kavels beschikbaar om op te gaan bieden.

Op www.kwakelseveiling.nl kunt u de complete kavellijst en aangeboden premies bekijken. Het is ook mogelijk om een gedrukte kavellijst op te halen op één van de volgende locaties: Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld, Supermarkt De Quakel, Bakkerij Westerbos en KDO.

Kinderkavels

Aankomende zaterdag kan er o.a. op de volgende kinderkavels geboden gaan worden: een VIP-behandeling voor een jeugdteam bij een thuiswedstrijd van KDO 1 / een bright lichtgevende voetbal en een damspel met lichtgevende schijven. Na de kinderkavels gaan we verder met het veilen van bijvoorbeeld een geheel verzorgde casino-avond voor vier personen in De Gasterij op 2 maart 2024. Een BBQ op het weiland bij het Zoutshuizersluizenmolenpad, een picknicktafel, een mountainbike… Ook een vaartocht voor negen personen in een ‘sloep deluxe’ behoort dit jaar tot de kavels. Kaarten voor AZ-Twente, een padel-instructie voor vier personen, een weekend Mercedes-cabrio rijden, een Kwakels Monopoly, een verlovingsring, maar ook op een I-Phone 12 of 13 kunt u gaan bieden. Aan de deelnemers van het Tourhome is ook gedacht, want kavel 194 is een gesigneerd wielrentenue van Dylan Groenewegen.

Premies

Dit jaar zal er wederom bij elke € 5.000,– een premie worden toegevoegd aan de kavel, die op dat moment geveild wordt. Deze premies worden ‘blind’ getrokken, door de aanwezige notaris. De lijst met premies ziet er deze editie attractief uit. Bied dan ook vooral mee en laat u verrassen door één van premies a.s. zaterdag. De afgelopen 63 jaar hebben ze ruim 2,7 miljoen euro bijeen weten te veilen, met als absolute hoogtepunt een opbrengst van € 91.387,– van vorig jaar. Mede door de financiële ondersteuning van de Kwakelse Veiling i.c.m. de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven, kunnen ze het verenigingsleven in hun dorp bloeiend en afwisselend houden.

Bekijk nu de online kavellijst: https://kwakelseveiling.nl/wp-content/uploads/2023/10/Kavellijst-64e-editie-Kwakelse-Veiling.pdf.