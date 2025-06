Zara, Simrit en Sofie gehuldigd als Cyber Agents

De Ronde Venen – Zara Marincic, Simrit Guncha en Sofie ter Veen zijn woensdag 10 juni door burgemeester Maarten Divendal als Cyber Agent gehuldigd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in aanwezigheid van hun ouders, broers en zussen.

Rondeveense kinderen tussen 8 en 12 jaar gingen vanaf begin maart de strijd aan met cybercriminaliteit in het online spel HackShield. Met dit spel leren ze als Cyber Agent zichzelf en hun omgeving te beschermen tegen online gevaren. Zara werd de winnaar van het spel, op de voet gevolgd door Simrit. Sofie eindigde als derde.

Zara en Simrit scoorden uiteindelijk evenveel punten, maar omdat Zara het spel in iets minder tijd volbracht, mag zij zich winnaar van de competitie noemen. In totaal namen ruim 300 kinderen uit De Ronde Venen deel aan het spel.

Rondleiding

De nummers 1, 2 en 3 van de Rondeveense competitie werden 10 juni, als onderdeel van hun huldiging, op het politiebureau uitgenodigd. Daar kregen ze een rondleiding en kregen ze onder andere uitleg over het koppel dat een agent draagt en een kogelvrijvest. Daarna werden ze met een politiebusje afgezet bij het gemeentehuis, waar ze werden gehuldigd door burgemeester Divendal. Hij gaf de kinderen onder andere uitleg over het werk van een burgemeester en vertelde hen meer over de ambtsketen die hij tijdens officiële momenten draagt.

Bewondering

Burgemeester Maarten Divendal sprak vol lof en bewondering over de 3 Cyber Agents. “Criminelen proberen op het internet en via social media op allerlei manieren hun slag te slaan. Zara, Simrit en Sofie hebben alle drie laten zien dat zij de gevaren herkennen en daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Dat geldt ook voor andere kinderen die aan het spel deelnamen. Zij hebben bewezen zelf digitaal vaardig te zijn, maar ook hun familie of vrienden te kunnen helpen als het nodig is. Dat zijn mooie resultaten.’’

Wat is HackShield?

HackShield is een spannend spel dat kinderen bekend maakt met digitale veiligheid. Het spel maakt kinderen bewust van de gevaren op het internet. Kinderen leren alles over hackers, datalekken, phishing en andere online gevaren. Maar ook welke links zijn te vertrouwen, sociale media en veilige wachtwoorden komen aan de orde. Daardoor leren zij veilig om te gaan in de onlinewereld en kunnen zij anderen, bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen waarschuwen voor gevaren. De competitie is dit jaar afgerond, volgend jaar kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar opnieuw aan het spel deelnemen.

Burgmeester Maarten Divendal huldigde woensdag 10 juni Simrit, Zara en Sofie tot Cyber Agent.

Foto: aangeleverd.