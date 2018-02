Zaallokaal: Buurthuis van de toekomst

Aalsmeer – Op zoek naar een geschikte plek om activiteiten te organiseren in Aalsmeer? Of heeft u een ruimte die u wilt verhuren tegen een maatschappelijk tarief? Dat kan met de nieuwe website: ZaalLokaal. Wethouder Robbert-Jan van Duijn en Jaap van der Baan van ESA hebben dinsdag 27 februari de website officieel in gebruik genomen.

“Veel ruimtes zijn niet elk moment van de dag in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een sportzaal waar het ’s avonds of in het weekend bruist van de activiteiten, maar waar het overdag stil is. Of het buurthuis waar niet elk uur van de dag iets plaatsvindt. ZaalLokaal is dé ‘Marktplaats’ die vraag en aanbod van accommodaties en activiteiten samenbrengt. Het is een mooie aanvulling op de buurthuizen zoals we deze nu kennen. ZaalLokaal kun je zien als het Buurthuis van de Toekomst”, aldus wethouder Van Duijn.

Wie kunnen ruimte aanbieden?

Sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en andere organisaties zonder winstoogmerk kunnen hun accommodaties (medegebruik) op deze website te huur aanbieden. Huurders kunnen hierop reageren als zij een ruimte nodig hebben voor buurtbijeenkomsten, cursussen, vergaderingen, sportavonden en meer. De website is vooral voor aanbieders die ruimtes aanbieden tegen maatschappelijk tarief en voor sociale doeleinden. Aanbieders van ruimten melden zich aan via het aanmeldformulier op de website. Er vindt een check plaats of de aanmelding past binnen het concept van ZaalLokaal. Bij goedkeuring komt de accommodatie op de website. Vermelding op de site is gratis.

De website www.zaallokaal.nl kwam tot stand in opdracht van de gemeente Aalsmeer en Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA). De komende tijd vindt uitbreiding van de site plaats. Voor vragen kunnen aanbieders zich richten tot info@zaallokaal.nl.

Foto: Jaap van der Baan (links) en wethouder Robbert-Jan van Duijn.