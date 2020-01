Zaai Masterclass Sales: Meesterlijke avond

Aalsmeer – Dinsdagavond 14 januari kwam de vierde editie Zaailingen naar Waterdrinker om te luisteren naar een masterclass Sales van Michel Hoekstra. En wat voor één! “Ik heet Michel en ben vanaf kleutertijd al een ondernemer met een grote commerciële drive. Alles waar ik achter sta kan ik aan de man brengen. Maar mijn valkuil was: ik kon niet kiezen, ik kwam er achter dat ik niet met de juiste doelgroep bezig was. Daarom ging het soms toch fout.” Wie zo begint weet startende ondernemers aan zich te binden.

De juiste doelgroep

“Waar denk je aan bij het woord Sales?” Het blijkt een woord dat op weerstand stuit en lang niet altijd als positief wordt ervaren; gladde verkooppraatjes verovert de eerste plaats op de negatieve ranglijst. “Waarom ben je ondernemer geworden? De meeste van jullie hebben veel opgegeven, een vaste baan en een vast salaris. Je kent het verlangen om alles zelf te doen en natuurlijk staat iedereen achter zijn/haar product maar zodra het over verkopen gaat, het bereiken van afnemers, over geld verdienen of een factuur schrijven, dan wordt het moeilijker. Maar dat praten wij ons zelf gewoon aan. Ik ben hier vanavond om dié spanning weg te halen. Verkopen is vriendjes maken en hoe doe je dat? Door het kiezen van de juiste doelgroep!” Het woord doelgroep wordt de rode draad van de avond.

Durf te kiezen

Vooraf aan deze masterclass hadden alle Zaailingen de opdracht gekregen om hun doelgroep en hun ideaal te omschrijven. Iedereen had – op eigen wijze – gehoor gegeven aan de opdracht. De antwoorden werden één voor één besproken. De gegeven aanwijzigingen en suggesties hoe het beter, effectiever en duidelijker kan, zorgden voor een informatie waar iedereen voordeel uit kon halen. “Durf te kiezen, dat geeft ruimte!” Het waren geen loze woorden. Gedurende de avond moesten er meerdere opdrachten in groepsverband worden uitgevoerd.

“Probeer elkaar te helpen om jezelf scherp te krijgen. Laat je in het komende half uur uitdagen. Blijf jezelf vragen stellen om tot een helder antwoord te komen. Zoek de doelgroep die bij je past. Wil je groeien en succesvol zijn dan moet je kiezen!” Nuttige adviezen die zo doeltreffend overkwamen dat een toch behoorlijk gecompliceerd gegeven al in een betrekkelijke korte tijd zijn vruchten afwierp. De formuleringen werden scherper evenals het aangeven van de doelstellingen en doelgroepen. Er werd hard gewerkt, gediscussieerd en overlegd. De onderlinge gesprekken steeds geanimeerder. Men kreeg er energie van.

Wat deze masterclass de Zaailingen heeft gegeven is veel. Je zou iedere ondernemer zo een bijzondere avond gunnen, omdat er zoveel te leren valt. Natuurlijk kan in één avond niet alles wordt opgelost maar er is absoluut een zaadje geplant waar de komende tijd aan gewerkt kan worden. Deze meesterlijke informatieve avond waar veel aan bod kwam, zal er zeker toe bijdragen dat deze startende ondernemers geen praatjes makende verkopers worden, maar mensen met aandacht voor hun opdrachtgevers, een echte klik met hen hebben, betrokken zijn en komen met een visie waar iedereen wijzer van wordt!

Neem voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of via kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon