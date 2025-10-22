Workshop ‘Superpapa word je zo!’

Mijdrecht – Bibliotheek Mijdrecht organiseert dinsdag 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur de gratis workshop voor vaders die hun opvoedstijl willen versterken: ‘Superpapa word je zo!’ De bijeenkomst is bedoeld voor vaders die worstelen met de emotionele uitbarstingen van hun kinderen en op zoek zijn naar een kalme, liefdevolle aanpak. Tijdens de workshop leren deelnemers hoe ze effectief kunnen reageren op boosheid, brutaliteit of gekrijs, zonder zelf hun geduld te verliezen. De nadruk ligt op het opbouwen van een veilige en hechte band met je kind, juist op de momenten dat emoties hoog oplopen. Deelnemers krijgen praktische handvatten om als vader rust en begrip uit te stralen, ook als dat niet vanzelf gaat.

Begeleider Marloes Craenen – vadercoach en moeder van een puberdochter – deelt haar persoonlijke ervaringen en inzichten. Ze richt zich vooral op vaders die het anders willen doen dan ze zelf hebben meegekregen, maar niet goed weten hoe. Haar aanpak is laagdrempelig, herkenbaar en direct toepasbaar in de dagelijkse opvoeding.

Aanmelden voor de workshop kan via derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda. Vooraf inschrijven is verplicht.

