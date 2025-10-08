Woon-zorgcomplex op locatie voormalige Plus Abcoude

Abcoude – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft unaniem ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw woon-zorgcomplex aan de Hoogstraat 6-16 in Abcoude. Met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de voormalige Plus-locatie in het centrum van het dorp. Sinds het vertrek van supermarkt Plus Koot in 2016 heeft het pand meerdere tijdelijke functies gehad, maar staat nu al geruime tijd leeg.

Het project draagt volgens Anja Vijselaar (Wonen) bij aan de leefbaarheid van het centrum van Abcoude en speelt in op de toenemende vraag naar passende woon-zorgvoorzieningen. “Voor veel omwonenden en ondernemers werd het leegstaande gebouw in de loop der jaren een doorn in het oog. Ik ben blij dat de unanieme instemming van de gemeenteraad de weg vrijmaakt voor een nieuwe, passende invulling van deze prominente locatie. Het nieuwe woon-zorgcomplex wordt gebouwd in de stijl van patriciërs-woningen en zal qua woonomgeving een verrijking van het centrum van Abcoude geven”.

Zorgstudio’s en appartementen

In het plan komt nieuwbouw van een woon-zorgcomplex met 27 zorgstudio’s, inclusief alle benodigde voorzieningen. Op de begane grond komen daarnaast twee kleine winkelruimtes, direct naast de HEMA. Op de tweede verdieping worden drie vrije sector appartementen gerealiseerd.

De volgende fase in het proces is de terinzagelegging van de ontwerpvergunning. Vanaf zaterdag 11 oktober kan iedereen gedurende zes weken een zienswijze indienen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2026 wordt gestart met de werkzaamheden.

Op de foto: Foto-impressie van Plan Hoogstraat 6-16 Abcoude. Foto: aangeleverd