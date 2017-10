Uithoorn – Vanavond, maandag 2 oktober, omstreeks 21.00 uur is er brand uitgebroken in een woning aan de Raadhuisstraat in Uithoorn. De brand werd ontdekt door een brandweerman in vrije tijd. Hij heeft direct alarm geslagen en heeft de bewoner wakker gemaakt.

Het is de twee gelukt zelf de brand te blussen. De gearriveerde brandweer is na controle weer richting kazerne gereden.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bewoner na te kijken in verband met rookinhalatie.

Foto: KaWijKo Media