Winterwandeling met de boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 13 januari

om 14.00 uur. In het winterse Amsterdamse Bos is meer te zien en beleven dan je denkt! Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden.

Start van de wandeling is bij De Boswinkel. De kosten zijn 5 euro per persoon. De wandeling is geschikt voor het hele gezin.

Aanmelden kan telefonisch via 020-5456100 of via de website www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.