Winst op Nieuwkoop betekent drie op rij voor CSW

Wilnis – In een wedstrijd die niet de boeken in zal gaan als de mooiste van het seizoen, maar waarin CSW vanaf het eerste fluitsignaal de duidelijke regie voerde, leek het zaterdag al snel beslist. In de tiende minuut viel namelijk de openingstreffer. Ekelly Dumas de Sa ‘vierde’ zijn basisplaats door een in eerste instantie geblokt schot van Berry Kramer vanaf twintig meter op magistrale wijze in de linker kruising te krullen. Een wonderschone goal van de watervlugge buitenspeler.

Nog geen vijf minuten later stond ook de tweede treffer op het bord. Wederom was De Sa de man die het eerste gevaar stichtte. Ditmaal liep Max Oliemans knap met hem mee en wist hij uitstekend raad met de keurig breedgelegde bal. Met een beheerste schuiver liet hij de Nieuwkoop-doelman volledig kansloos.

Na deze vroege achterstand trokken de gasten zich nog verder terug dan ze al deden, vermoedelijk uit angst voor een voortijdige knock-out. CSW daarentegen liet bij vlagen het verzorgde voetbal zien dat de trouwe aanhang de laatste tijd zo had gemist. Op het Wilnisse kunstgras rolden een paar vingerlikkende aanvallen over het veld, maar een derde doelpunt bleef voor rust uit.

De tweede helft begon CSW slordig, waardoor de oranje-witten weer wat lucht kregen. Het was te danken aan sluitpost Giovanni Santangelo dat de aansluitingstreffer in de 52e minuut werd voorkomen; met een knappe reflex met de voet hield hij zijn doel schoon. Na een kwartier Nieuwkoopse dadendrang nam de thuisploeg het initiatief weer volledig in handen. Net als voor rust speelde CSW zich meerdere keren door de defensie heen en had het de voorsprong kunnen uitbreiden.

Kramer en Zakaria Issarti waren rond de 68e minuut het dichtst bij de 3-0. Beiden probeerden het met afstandsschoten, maar die ontbeerden net de kracht en zuiverheid om de keeper te verschalken. Het duo bewees overigens, zonder groots te spelen, opnieuw van onmisbare waarde te zijn op het CSW-middenveld.

In de 84e minuut viel alsnog de allesbeslissende treffer. Kramer rondde een scherpe voorzet van de rappe Mick van de Loo beheerst af en bepaalde daarmee de eindstand op 3-0. CSW wint drie keer op rij en dat is prettig, want dat was sinds oktober vorig jaar niet meer gelukt.

Aanstaande zaterdag wacht de derby: Argon-CSW. Het duel aan de Hoofdweg in Mijdrecht begint om 14.30 uur.

Op de foto: Winst op Nieuwkoop betekent drie op rij voor CSW. Foto: aangeleverd.