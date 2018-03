Winst voor handbal heren en dames FIQAS

Aalsmeer – Geen voetbal afgelopen weekend. De meeste wedstrijden waren vanwege het winterse weer afgelast door de KNVB. Wel kon er geschaatst worden (alleen op zaterdag) en kon genoten worden van tophandbal in De Bloemhof.

In de BeNe League competitie kreeg Heren 1 van FIQAS Aalsmeer het Belgische Callant Tongeren op bezoek. Het is spannend in deze Belgische-Nederlandse competitie en de Aalsmeerse handballers doen het goed. De handballers gaan zo goed als zeker deel uit maken van de ‘best of four’. Om uiteindelijk het ‘goud’ naar Aalsmeer te halen, wachten nog enkele stevige wedstrijden. Zeker die tegen Achilles Bocholt, die nu ruim aan kop staat.

Positie verstevigd

In ieder geval heeft FIQAS Aalsmeer na zaterdagavond 3 maart haar positie verstevigd. Van Callant Tongeren is gewonnen met 27-17. De handballers begonnen fel aan de wedstrijd en wisten direct een voorsprong op te bouwen. De rust gingen de ploegen in met 15-8 voor Aalsmeer. De winst werd niet meer uit handen gegeven. De Belgen werden met een nederlaag naar huis gestuurd.

Naar Drenthe tegen Hurry Up

Lang tijd om te genieten van de overwinning hebben de FIQAS heren niet. Aanstaande zaterdag 10 maart wacht de volgende spannende wedstrijd in deze BeNe League. Aalsmeer reist af naar Zwartemeer in Drenthe om het op te gaan nemen tegen Hurry Up. Spannend!

Sterk spel Dames 1

Voor spanning zorgde overigens deze zaterdagavond ook het eerste damesteam van FIQAS. In de tweede hal van De Bloemhof had Dames 1 Hercules 1 als tegenstander. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, er werd over en weer gescoord. Aalsmeer trok uiteindelijk aan het langste eind en wist, net als de heren, 27 keer te scoren, Hercules bleef steken op 22 doelpunten. Winst dus ook voor de dames van FIQAS Aalsmeer.

Het was weer een prachtige handbalavond met heel veel blije en vrolijke gezichten. Toch heel leuk nieuws om maandagmorgen bij de koffie te vertellen toch?!

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 FIQAS in de aanval tegen Callant Tongeren.