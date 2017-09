Uithoorn – Op maandag 18 september even over half drie in de middag is een winkeldievegge op heterdaad betrapt in een super in de Prinses Irenelaan. De 22-jarige vrouw uit Amsterdam dacht ongezien enkele toiletartikelen mee te kunnen nemen. Dit werd gezien door medewerkers. De dievegge is overgedragen aan de politie en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Om tien uur in de avond is zij met een dagvaarding heen gezonden.