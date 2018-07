Winkelcentrum Zijdelwaard bracht zomerse sfeer met de Zomerparade

Uithoorn – Zaterdagmiddag konden de bezoekers van winkelcentrum Zijdelwaard om 12 uur, om 1 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur genieten van de Zomerparade. De winkeliers vierde samen met hun bezoekers hiermee de komst van de zomer en het werd alom gewaardeerd. Jong en jong genot zichtbaar. Deze Zomerparade werd vertolkt de Circo Di Strado, een unieke act waar je vanzelf mee mee swingt Het was een gevarieerde combinatie van heerlijke vrolijke muziek, een circusact en jongleren bij elkaar. Deze artiesten zijn wereld bekend en dat was ook te merken. Zij treden op in China, Frankrijk, Duitsland en Azerbaijan. Mei jl. stonden ze nog in het voorprogramma van de Toppers in de Johan Cruijff Arena. Kortom het was een genot om mee te maken