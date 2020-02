Winactie Centrum: 500,- shoptegoed voor Janny Tates

Aalsmeer – Donderdag 30 januari stroomde de bovenzaal van De Oude Veiling vol met verwachtingsvolle winnaars van de december winactie van de winkeliers in Aalsmeer Centrum. Uit de duizenden ingeleverde spaarkaarten waren door de organisatie eerder al 74 kaarten getrokken. Deze winnaars hadden een uitnodiging ontvangen om, samen met een introducee, de ‘live’ trekking bij te wonen. Bijna iedereen gaf gehoor aan de uitnodiging en ruim 120 mensen werden met koffie, thee en consumptiemuntjes ontvangen.

Na een kort maar hartelijk welkom door Dirk Box, de voorzitter van ondernemersfonds Meer Aalsmeer, werd meteen gestart met de prijsuitreiking want er waren maar liefst 74 prijzen te verdelen. De winnaars werden door bestuurslid Nelleke van Driel in willekeurige volgorde getrokken en direct uitgereikt aan de winnaars. De prijsuitreiking verliep gesmeerd en natuurlijk werden alle winkeliers die een prijs beschikbaar hadden gesteld even genoemd. De winnares van de hoofdprijs, 500 euro, shoptegoed is Janny Tates uit Aalsmeer. Zij ging graag even met haar prijs op de foto. Zij was ontzettend blij en verheugt zich er op om dit lekker uit te geven bij haar favoriete winkels in het centrum.

Na een uurtje waren alle prijzen uitgereikt en was het tijd om even na te praten onder het genot van een drankje. Veel blije en tevreden gezichten en gezellige gesprekken. De organisatie kijkt terug op een geslaagde actie die waarschijnlijk nog wel een keer herhaald zal gaan worden. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.meeraalsmeer.nl.