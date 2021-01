Win een groenbon met uw/jouw wintertuin

Aalsmeer – Hoe mooi kan de tuin en de omgeving zijn in de winter? Groei&Bloei Aalsmeer kijkt samen met de redactie van de Nieuwe Meerbode uit naar de foto van tuinen in de winter. Corona houdt iedereen nog gebonden aan de eigen directe omgeving. Dat hoeft geen straf te zijn. Steeds meer bloemen en struiken bloeien gewoon door of beginnen aan het nieuwe seizoen. Tekenen van hoop, ze laten zien dat het leven verder gaat.

Ook al staat die plant of struik niet in de eigen tuin, maar ziet u tijdens een wandeling door de omgeving het mooie ervan: Maak een foto en stuur deze naar info@aalsmeer.groei.nl. Natuurlijk zijn foto’s welkom van een tuin waar de verlichting nog brandt en samen met de beplanting uitnodigen om naar buiten te gaan. Misschien valt er nog wel sneeuw en is rijp aan de bomen te zien.

Van half januari tot eind februari zijn foto’s van wintertuinen welkom. Groei & Bloei Aalsmeer stelt weer groenbonnen beschikbaar om aan de mooiste toe te kennen! De foto’s worden allen geplaatst op de website van Groei & Bloei Aalsmeer. De Nieuwe Meerbode zal de foto, die in aanmerking komt voor de groenbon, publiceren.