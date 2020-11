Win duurzame spijkerbroek met Fairtrade Aalsmeer

Aalsmeer – De spijkerbroekenactie van de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer heeft op dit moment zo’n 50 oude spijkerbroeken opgeleverd. Er kunnen nog steeds oude spijkerbroeken ingeleverd worden om kans te maken op het winnen van een duurzame spijkerbroek.

Inleveren kan tot en met 30 november bij Diemode in de Zijdstraat 26a (bij de molen), Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg 213, Teddy’s in de Ophelialaan 107 en de Wereldwinkel Aalsmeer in de Zijdstraat 15. Vergeet niet aan de in te leveren spijkerbroek een briefje met naam en telefoonnummer te nieten.

Een duurzame spijkerbroek is gemaakt met eerlijke lonen voor arbeiders, geen kinderarbeid, het verbod op zandstralen, het gebruik van biologisch katoen, het uitbannen van giftige stoffen en het beperken van CO-2 emissies. Bij inlevering wordt meer informatie gegeven over duurzame geproduceerde spijkerbroeken.

Trekking begin december

De trekking van de winnaar zal begin december worden gehouden en wordt verricht door wethouder Wilma Alink. De winnaar wordt daarna gebeld. De oude spijkerbroeken zijn bestemd voor hergebruik of recycling. De niet bruikbare broeken worden vermalen tot isolatiemateriaal. Kijk voor meer informatie op www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl