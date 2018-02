Wijkoverleg Oost over park in Green Park

Aalsmeer – Voor alle bewoners van Aalsmeer Oost vindt op maandag 5 maart het eerste wijkoverleg van 2018 plaats in De Mikado. Het wijkoverleg brengt buurtbewoners bij elkaar, en samen wordt gesproken over zaken die de bewoners belangrijk vinden voor hun wijk.

Als gastsprekers mogen deze avond de mensen van Green Park Aalsmeer verwelkomt worden en zij gaan de aanwezigen informeren over de ontwikkelingen over het gebied tussen Machineweg en de N201. Onder andere komt de plannen voor een nieuw park aan bod.

Verder is er in dit overleg ook aandacht voor de gebruikelijke onderwerpen, zoals verkeer, openbaar vervoer, en diverse nieuwe activiteiten in de wijk. Heeft u ook wat te vertellen? Wilt u meer weten over de wijk waar in u woont? U bent van harte welkom: er is een informele sfeer en u kunt zo binnenlopen. Toegang is uiteraard gratis. En neem een buurman of buurvrouw mee.

De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje. Meer informatie is te vinden op www.WijkoverlegAalsmeer.nl