Wijkagenten ruilen van wijk

Uithoorn – Vanaf 27 januari wordt het werkgebied van wijkagent Jeroen van der Hoorn in Uithoorn overgenomen door een collega die nu wijkagent is in Amsterdam ZuidOost. Radjin Kalikadien wordt de nieuwe wijkagent voor Zijdelwaard-Noord en Europarei.

“Ik ben 7 jaar wijkagent geweest in het gebied Zijdelwaard-Noord en Europarei. Ik heb er met veel plezier gewerkt en door samen te werken met netwerkpartners de leefbaarheid in de wijk zien verbeteren”, vertelt Jeroen en over zijn nieuwe job: “Zowel ik als Radjin waren toe aan een nieuwe uitdaging en hierdoor is de ruiling tot stand gekomen.”

Contact krijgen met de nieuwe wijkagent kan door het algemene nummer van de politie te bellen: 0900-8844. Meer informatie is te vinden op de website www.politie.nl via ‘mijn buurt’.