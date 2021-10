Wietplantage in woning Linnaeuslaan opgerold

Aalsmeer – Donderdagavond 21 oktober heeft de politie een wietplantage opgerold in een woning aan de Linnaeuslaan.

Een gespecialiseerd bedrijf is direct gestart met het verwijderen van de hennepplanten uit de woning.

Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog onbekend.

Fotograaf: VTF – Laurens Niezen

De politie zet alles op alles in de strijd tegen de drugshandel, maar kan het niet alleen. Dus: Informatie over illegale activiteiten? Meld die dan. Denk aan een vreemde, chemische stank of bijvoorbeeld een voortdurend brommend geluid of afgeplakte ramen. Bel 0900-8844 of doe een anonieme melding: 0800-7000.