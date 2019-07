Zondagmiddag omstreeks kwart over drie is aan de Irislaan in De Kwakel een wielrenner gewond geraakt. De wielrenner en de auto kwamen frontaal met elkaar in aanrijding in de woonwijk. Het slachtoffer belandde op de voorruit. De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is onbekend. De politie doe onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: VTF