Wethouder Zijlstra neemt symbolisch fiets in ontvangst

Uithoorn – Tijdens de Techniek Driedaagse heeft wethouder Ria Zijlstra (Onderwijs) symbolisch een fiets in ontvangst genomen. Na reparatie van de fiets, wordt deze ter beschikking gesteld voor fietslessen voor statushouders in Uithoorn. De eerste inspectie van de fietsen aan de hand van een checklist, vond plaats tijdens de Techniek Driedaagse. Op basis van de checklist gaan straks leerlingen van Thamen samen met cliënten van de Zideris dagbesteding aan de slag om de fietsen helemaal op te knappen.

Fietsles voor statushouders

De fiets die wethouder Zijlstra in ontvangst nam, is er één van in totaal vijf fietsen. Deze staan momenteel bij Zideris in Mijdrecht. Daar -en in Uithoorn- worden de fietsen de komende tijd opgeknapt. Cliënten van de dagbesteding van Zideris gaan samen met leerlingen van Thamen aan de slag met de checklist die tijdens de Techniek Driedaagse gemaakt is. Doet de verlichting het? Is de bel goed hoorbaar en kunnen de banden wat lucht gebruiken? De opgeknapte fietsen gaan vervolgens naar stichting Vluchtelingenwerk die de fietslessen voor statushouders verzorgt.