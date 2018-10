Wethouder Zijlstra geeft startsein voor vormgeving preventiekar

Uithoorn – Deze maand heeft wethouder Zijlstra van Jeugd het startsein gegeven voor het vormgeven van een preventiekar. In de komende maanden gaan leerlingen van de Praktijkschool en Thamen hard aan de slag om van de wagen -die tot voor kort in gebruik was door buurtbeheer- een preventiekar te maken. In april 2019 moet de preventiekar klaar zijn en stelt de burgmeester als portefeuillehouder veiligheid de preventiekar officieel in gebruik.

Bij de symbolische overdracht waren – naast uiteraard leerlingen van de genoemde scholen- docenten,, de wethouder, contactpersoon Veilig Ondernemen en de politie aanwezig. Als de preventiekar klaar is, zet de gemeente deze in om preventie op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen bij de jeugd, volwassenen en senioren.

De komende maanden benutten de leerlingen van de Praktijkschool en Thamen om de kar om te vormen.

Zo krijgt de preventiekar een schilderbeurt, waarbij PPG Uithoorn de benodigde verf doneert. Naast de transformatie van buurbeheerkar naar preventiekar, gaan de leerlingen de kar ook onderhouden. Ook bespreken docenten tijdens de lessen wat preventie nou eigenlijk inhoudt. De leerlingen visualiseren dit vervolgens op themakaarten die straks aan de buitenkant van de kar opgehangen worden. Zo is straks in één oogopslag duidelijk waarvoor men in de kar terecht kan.

Meerdere doelgroepen

Zowel de gemeente als de politie kunnen de preventiekar straks inzetten voor diverse doeleinden. Uitgangspunt is om dicht bij de doelgroep te zijn en de kar daarom ook op verschillende plaatsen en evenementen in te zetten. Vinden in een bepaalde buurt meer inbraken plaats dan normaal? Dan kan de politie de preventiekar straks in de desbetreffende wijk neerzetten om voorlichting te geven. Daarbij is het mogelijk dit samen met andere partijen te doen zoals bijvoorbeeld woningcorporatie Eigen Haard.

De preventiematerialen die daarbij ter illustratie gebruikt kunnen worden -zoals bijvoorbeeld sloten of anti-inbraakstrips- schaft de gemeente aan met een subsidie van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA).

Een andere mogelijkheid om de kar tijdens een evenement in te zetten is Ouderendag. Senioren kunnen dan bijvoorbeeld voorlichting krijgen over hoe ze babbeltrucs kunnen herkennen.