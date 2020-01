Wethouder Van Duijn niet beste bestuurder

Aalsmeer – Niet ‘onze’ wethouder Robbert-Jan van Duijn is gekozen tot dé beste lokale bestuurder, maar de titel is donderdagavond 16 november gegeven aan burgemeester Aboutaleb. De eerste burger van Rotterdam is al vijf keer eerder genomineerd en heeft de verkiezing nu voor de derde maal gewonnen. Zijn daadkracht en betrokkenheid werden alom geprezen door de stemmers.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn kan met opgeheven hoofd terugkijken op de verkiezing. Het is natuurlijk al leuk om genomineerd en gewaardeerd te worden.

Vorig jaar was Van Duijn ook genomineerd, in de categorie beste bestuurder jonger dan 40 jaar. Deze titel is dit jaar gegeven aan wethouder Fahid Minhas van Schiedam. Een harde werker, volgens de stemmers, vol lef, kennis en inzicht. In de categorie grootse bestuurder van een kleine gemeente is wethouder Te Lindert van Aalten tot beste gekozen. Volgens de stemmers weet hij goed wat er binnen de gemeente speelt.

Hoe wordt iemand Beste Bestuurder?

In december 2019 nomineerden bijna 1.100 bestuurders, politici, secretarissen en griffiers uit provincies, gemeenten en waterschappen hun collega-bestuurders voor de titel. De prestaties en kwaliteiten van de bestuurders werden uitgebreid geprezen. Bijna 800 bestuurders werden minstens eenmaal voorgedragen. Uiteindelijk worden er tien geselecteerd voor beste lokale bestuurder en elf in de subcategorieën. Begin januari mocht er gestemd worden op de genomineerden. In totaal lieten meer dan 14.000 mensen weten wie zij de bestuurder van 2019 vinden.

Van wethouder naar burgemeester

Gezien het grote aantal genomineerden en daarvan uiteindelijk op het lijstje van beste tien belanden, is een prima resultaat. Zeker voor Robbert-Jan van Duijn, wethouder in de relatief kleine gemeente Aalsmeer met iets meer dan 30.000 inwoners. De drie belangrijkste inzichten uit de verkiezing gingen over daadkracht, betrokkenheid én geloofwaardigheid. Van Duijn werd vooral geprezen om zijn daadkracht en inzet om de geluidsoverlast van Schiphol terug te dringen.

Voor Robbert-Jan van Duijn wacht nu de volgende uitdaging. Begin februari wordt hij benoemd tot burgemeester van Nieuwkoop. Aanstaande vrijdag 24 november krijgen inwoners de mogelijkheid om afscheid te nemen van ‘hun’ wethouder. Proosten op zijn nieuwe toekomst kan van 16.00 tot 18.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.