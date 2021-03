Wethouder reikt eerste monumentenfolder uit

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer telt op dit moment 46 gemeentelijke, 3 provinciale en 29 Rijksmonumenten. Het is natuurlijk een hele eer om zo’n monument te bezitten, maar ook een zorg om het te onderhouden. De gemeente heeft samen met de Lokale Erfgoedcommissie een overzichtelijke folder gemaakt over wat het betekent om eigenaar te zijn van een monument.

De eerste folder werd op vrijdag 19 maart door wethouder Cultuur Wilma Alink overhandigd aan Ab Spaargaren, eigenaar van het nieuwste gemeentelijk monument in Aalsmeer: de schoorsteen aan de Oosteinderweg 53a. Spaargaren: “Ik woon hier al mijn hele leven en ik weet niet beter dan dat ie er staat. Hij neemt een hoop ruimte in beslag, maar is wel heel bijzonder.”

Wethouder Alink: “Ik wil de familie Spaargaren en alle andere monumenteigenaren hartelijk bedanken voor hun goede zorgen voor ons cultureel erfgoed. Als gemeente willen wij hen hier waar mogelijk bij helpen. De folder is een wegwijzer, maar natuurlijk kunnen zij ook bij ons terecht met hun vragen en zorgen. Ook bedank ik de leden van de Lokale Erfgoedcommissie voor hun betrokkenheid en bijdrage om ons culturele erfgoed te behouden.”

Monumentenstatus

In de folder worden vragen beantwoord zoals wat een monumentenstatus voor een eigenaar betekent en wat er komt kijken bij restauratie en onderhoud. En waar kan subsidie voor onderhoud en restauratie van een monument worden aangevraagd? Alle eigenaren ontvangen volgende week de folder per post en deze is vanaf maandag 22 maart ook te verkrijgen op het Raadhuis.