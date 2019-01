Wethouder op bezoek in ‘Jij & Ik’ winkel

Aalsmeer – Dinsdag 8 januari bezocht wethouder Robert van Rijn de nieuwe winkel ‘Jij & Ik’ aan de Ophelialaan. Kim Maarse, Cynthia Stolwijk en Kelly Vink van Stichting Ons Tweede Thuis runnen de cadeauwinkel die eind vorig jaar open ging. Zij doen dit samen met Down Town Ophelia. Bart, Fiona en Meike van Ons Tweede Thuis ontvingen Robert.



‘Jij & Ik’ verkoopt cadeauartikelen, zoals kaarsen, textiel, houtproducten, kaarten, schilderijtjes en meer. Allemaal door mensen van Ons Tweede Thuis gemaakt. Ook komt er een klein atelier waar mensen met een beperking producten maken.



“Het is mooi om te zien hoe gedreven de jongeren van Stichting Ons Tweede Thuis zijn om in de winkel werkervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen”, vertelt Robert van Rijn. “Ze werken in de winkel met elkaar aan een goed leven voor mensen met verstandelijke beperking, hersenletsel of autisme. De eigenaar van Etos gaat nadenken over stageplekken voor jongeren van Ons Tweede Thuis. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Aalsmeer.” De wethouder hoopt dat meer ondernemers gaan samenwerken met deze winkel.



Kim Maarse begeleidster van Ons Tweede Thuis: “Naast de werkzaamheden in de winkel doen de jongeren ook klussen voor andere winkels en bedrijven. Zo hielpen zij bijvoorbeeld bakkerij Hulleman bij het bestickeren van oliebollendozen. Ook ruimen ze de buitenruimte op. Dit is wat wij graag erbij willen doen om de winkel goed draaiend te houden. Ik roep alle bedrijven op om na te denken over klussen die wij voor ze kunnen doen in de winkel.”



‘Jij & Ik’ is van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 9.30 en 17.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. Op zaterdag wordt ook DownTown Ophelia-personeel ingezet naast de vaste medewerkers, zodat zij ook de kans krijgen om regelmatig werkervaring op te doen in een echte winkel.