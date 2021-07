Wethouder onder indruk van ‘dikke’ petitie Spoorlijnpad

Aalsmeer – Ruim 1.600 handtekeningen heeft Nola-Jules afgelopen donderdag 8 juli, voor aanvang van de vergadering van de gemeenteraad, samen met haar moeder Fiona overhandigd aan wethouder Robert van Rijn van verkeer en vervoer. De handtekeningen zijn gezet voor de opgezette petitie om het deel van het Spoorlijnpad tussen de Stommeerkade en Wissel terug te krijgen. Wethouder Van Rijn was onder de indruk van het grote aantal handtekeningen. “Een heleboel betrokken Aalsmeerders, zie ik.”

Niet veilig

Nola-Jules en haar ouders wonen aan de Stommeerkade, bijna naast het verdwenen deel van het Spoorlijnpad. Het was haar dagelijkse route naar de Jozefschool. Nu moet de jeugdige inwoonster omfietsen via de Stommeerkade en het Bielzenpad om uiteindelijk via Baanbak naar haar basisschool te gaan. Geen veilige route, vinden haar ouders en de inwoners die hun handtekeningen voor de petitie gezet hebben. Op de Stommeerkade wordt flink hard gereden en bovendien zijn hier geen fietsstroken.

Wethouder Robert van Rijn met Nola-Jules en Fiona Ruhe.

Potje verf

Volgens wethouder Van Rijn is in 2014, zeven jaar geleden, besloten dit deel van het Spoorlijnpad op te heffen, zodat de Burgemeester Hoffscholteweg aangelegd kan worden. Deze gaat lopen vanaf de Kasteleinweg tot de kruising Ophelialaan en de Aalsmeerderweg, deels parallel aan de Stommeerkade. De realisatie van een fietsbrug over de Hoffscholteweg bleek te duur en ondanks de petitie lijkt deze er, zo goed als zeker, niet te komen, zo liet de wethouder doorschemeren. “Dit kost veel geld, maar we gaan er serieus naar kijken.” Nola-Jules en en Fiona hopen dat de oversteek wel terugkomt. “Al is het maar een zebrapad. Een potje verf is toch niet zo duur”, aldus Fiona. Het Spoorlijnpad is overigens niet alleen een geliefde, veilige route voor fietsers, maar ook vele wandelaars lopen hier graag een ommetje, met of zonder hond.

Dorpse wegen

De verkeerssituatie momenteel in Aalsmeer kwam eveneens ter sprake. Op dit moment is het op nagenoeg alle wegen druk. En daar zijn de vele dorpse wegen niet echt op ingesteld. “Aalsmeer zit momenteel aan z’n piek wat verkeer betreft. Dat komt natuurlijk door de herinrichting van de Kasteleinweg, maar er wordt aan diverse andere wegen onderhoud gepleegd en er komen steeds meer woningen bij”, legde Van Rijn uit. “We werken momenteel aan een mobiliteitsagenda. Daarin nemen we de wegen onder de loep, ook de Stommeerkade.”

Heroverweging

Over het mogelijk afsluiten van de Stommeerkade als doorgaande route, zoals Fiona van enkele buren te horen had gekregen, is volgens hem geen sprake. Wel een mogelijk andere inrichting. “Fietsstraten zijn niet populair in Aalsmeer, mogelijk komen er drempels”, aldus de wethouder die tot slot beloofde zeker te zullen gaan kijken naar een (andere) verbinding tussen de Stommeerkade en Wissel om dan mogelijk een heroverweging van het 2014 genomen besluit inclusief een financieel plaatje aan de gemeenteraad voor te leggen. Nola-Jules, Fiona en de overige inwoners die de petitie ondersteunen moeten wel even geduld hebben. De raad heeft zomerreces en komt pas voor het eerst weer eind augustus of begin september bijeen.