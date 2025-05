Wethouder Hazen op bezoek bij Mica IT

Uithoorn – Wethouder Jan Hazen (Ondernemersklimaat en werkgelegenheid) bracht donderdag 15 mei een kennismakingsbezoek aan Mica IT. Aanleiding voor het bezoek was de recente vestiging van het bedrijf op het industrieterrein van Uithoorn. De stap markeert een bewuste keuze voor een locatie, die beter aansluit bij de ambities en groeiplannen van Mica IT. De verhuizing valt bovendien samen met het 20-jarig jubileum van het bedrijf, dat in oktober feestelijk wordt gevierd. De nieuwe locatie aan de Wagenaarsweg biedt volop ruimte voor verdere groei en innovatie.

Terug op vertrouwde grond

De nieuwe locatie aan de Wagenaarsweg is inmiddels de derde vestiging van Mica IT in Uithoorn, na eerdere locaties aan de Molenlaan en Amsterdamseweg. Na een korte periode in De Kwakel bood de huidige eigenaar een mooie kans om terug te keren naar de vertrouwde omgeving. “Wij zijn blij dat we als echt Uithoorns bedrijf weer terug zijn op onze roots”, zegt oprichter en algemeen directeur Göran van der Laarse. “De locatie is perfect voor onze groeiambities en beschikt over een trainingszaal in bioscoopopstelling, waar we vanaf dit najaar klanten en nieuwe medewerkers kunnen trainen en onboarden. Met de terugkeer naar Uithoorn, de uitbreiding van de dienstverlening en het aanstaande jubileum kijkt Mica IT vol vertrouwen naar de toekomst.”

Groei en focus op mensen

Mica IT is de afgelopen jaren flink gegroeid en telt inmiddels bijna 20 medewerkers. In 2024 breidde het bedrijf zijn dienstverlening verder uit door de aansluiting van Koper IT uit Aalsmeer. Mica IT ondersteunt het midden- en kleinbedrijf met een breed scala aan Microsoft-toepassingen en ontzorgt organisaties volledig in hun automatiserings-behoefte, van opleiding en gebruikersondersteuning tot dataopslag en cloud beheer. Het bedrijf werkt vooral voor organisaties in de kinderopvang, zorg & welzijn en de bloemensector; sectoren waar betrouwbaarheid en betrokkenheid essentieel zijn. De nieuwe locatie biedt volop ruimte om verder te groeien en versterkt de hechte, lokale sfeer waarin collega’s dagelijks samenwerken onder één dak.

Nieuwe vestiging Mica IT versterkt lokale bedrijvigheid

Wethouder Jan Hazen sprak tijdens zijn bezoek zijn waardering uit voor de nieuwe vestiging van Mica IT in Uithoorn. “In Uithoorn is nog veel te doen op het gebied van bedrijvigheid, met als grootste opgave de ontwikkeling van de Amstelzone voor wonen én werken. Daarnaast willen we het industrieterrein Uithoorn op termijn gaan upgraden. Het is ontzettend mooi om Mica IT daarbij ‘aan boord’ te hebben. Hun keuze voor deze locatie onderstreept het groeipotentieel van ons ondernemersklimaat.”

Op de foto: Jan Hazen (tweede van rechts) met de leiding van Mica IT. Foto: gemeente Uithoorn.