Wethouder Hagen tekent overeenkomst met IVN

De Ronde Venen – Wethouder Kiki Hagen heeft donderdag 11 juli een samenwerkingsovereenkomst met IVN natuureducatie ondertekend voor de aanleg van drie Tiny Forests in de gemeente. Een Tiny Forest is een minibos ter grootte van een tennisbaan waar zoveel mogelijk verschillende soorten bomen en planten staan. Het vormt een klaslokaal voor leerlingen, waar zij kunnen leren over de verschillende bomen en planten in de buitenlucht. Kent u een goede plek voor deze minibossen en wilt u een dagje meehelpen bij de realisatie? Meld u aan! ,,Een Tiny Forest is een klein dichtbegroeid, inheems bos. Het is niet alleen voor inwoners een mooie plek om van te genieten. Het is ook een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Kinderen komen er in contact met de natuur en leren over wat er allemaal leeft en bloeit in het groen. Een minibos is een koele plaats tijdens warme dagen en een plaats waar water wordt opgevangen tijdens zware regenval. Het zijn dus kleine pareltjes in onze gemeente’’, zegt wethouder Hagen.

Initiatiefnemers gezocht

De drie Tiny Forests worden de komende twee jaar in de gemeente aangelegd. De gemeente doet dit niet alleen. Hier is het enthousiasme en initiatief uit de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de naburige school. Inwoners die aan de slag willen om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in de buurt kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar m.pikkemaat@derondevenen.nl.

Fotobijschrift

Wethouder Kiki Hagen en regiodirecteur Petra Schut van het IVN ondertekenen de overeenkomst voor de aanleg van drie minibossen in De Ronde Venen.