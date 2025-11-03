Werkzaamheden Waterwolftunnel N201 duren korter

Regio – De werkzaamheden aan de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij de provinciale weg N201 bij Aalsmeer duren één nacht in plaats van twee, meldt de provincie op de website.

Eerder meldde de Provincie een afsluiting in de avond en nacht van 8 op 9 november vanwege onderhoudswerkzaamheden, maar die afsluiting gaat niet door. De Waterwolftunnel is voor deze werkzaamheden alleen afgesloten van vrijdag 7 november 19.00 uur tot zaterdag 8 november 6.00 uur.

Omgeleid

Verkeer op de N201 wordt deze periode door middel van borden omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232. Verkeer vanaf de Middenweg wordt omgeleid via de Machineweg.

De provincie pleegt tijdens deze afsluiting onderhoud aan de technische installaties in de tunnel, reinigt de wanden, markeringen en rioleringen en controleert de veiligheidsmiddelen. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en er wordt gemaaid.

Vlak ervoor, op 6 en 7 november, staan er op de N201 ter hoogte van het Amstelaquaduct onder de Amstel, tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen, ook werkzaamheden gepland. De weg is afgesloten van donderdag 6 november 20.00 uur tot vrijdag 7 november 5.00 uur. Verkeer wordt door middel van borden omgeleid via de A2, A4 en A9.

Waterwolftunnel één in plaats van twee dagen dicht. Foto: aangeleverd.