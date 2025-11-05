Wereldmuziekkoor Passion brengt ‘De Reiziger’ in Wilnis

Wilnis/Uithoorn – Wereldmuziekkoor Passion uit Uithoorn geeft zaterdag 8 november om 20.00 uur een bijzonder concert, ‘De Reiziger’, in de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis. Onder leiding van dirigent Hans van Rutten neemt het koor het publiek mee op een muzikale wereldreis, met liederen uit onder andere Scandinavië, Zuid-Afrika, Haïti en Nieuw-Zeeland.

Het programma bevat verrassende verhalen: van een Haïtiaans jongetje dat koffie kwijtraakt op de markt tot een Maori-lied dat de krekel bezingt, maar eigenlijk een verleidingsdans is. Ook klinkt er een Zuid-Afrikaans nummer over zomerse logeerpartijen vol levenslessen, en een Scandinavisch lied over afscheid nemen zonder tranen.

Passion staat bekend om zijn rijke meerstemmigheid – soms tot acht stemmen – en wordt deze avond begeleid door pianiste Ireen van Bijnen en violiste Dina Strijbis. Als gastact treedt het duo Sugarcane uit Wilnis op, met een repertoire van country, folk en popklassiekers, waaronder muziek van Fleetwood Mac.

De sfeer van de avond laat zich het best omschrijven als ‘feel good’. Kaarten zijn verkrijgbaar via http://www.passionkoor.nl.

Op de foto: Wereldmuziekkoor Passion koor uit Uithoorn komt naar Wilnis. Foto: aangeleverd.