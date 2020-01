Wekelijks sportinstuif voor kinderen in Aalsmeer

Aalsmeer – Geen zin om stil te zitten? Team Sportservice Aalsmeer organiseert wekelijks sportinstuiven voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Bij de sportinstuif komen allerlei sporten en spelletjes voorbij, van trefbal tot verstoppertje.

De sportinstuiven zijn elke maandag van 15.30 tot 16.15 uur in de Proosdijhal, Edisonstraat 6 in Kudelstaart en op donderdag van 14.30 tot 15.15 uur in gymzaal De Rozen in de Rozenstraat in het Centrum van Aalsmeer.

Voor deelname kan een strippenkaart voor 15 euro voor tien lessen (1,50 euro per les) aangeschaft worden. Van te voren aanmelden is niet nodig. En een keer overslaan mag best. “Kom gewoon langs en sport mee”, aldus de medewerkers van Team Sportservice in een uitnodiging.

Voor vragen over de sportinstuiven kan contact opgenomen worden met Dennis van Beek via email (jouw.teamsportservice.nl) of bel doordeweeks 0297-763706.