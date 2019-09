Wees een held tegen pesten!

Het A-team van het VeenLanden College is er klaar voor!

Mijdrecht – Komende week van 23 t/m 27 september vindt de landelijke week tegen pesten plaats.

De Anti-PestCoördinator Eline van Kooperen, is er helemaal klaar voor. Ze laat er geen misverstand over bestaan: “leerlingen moeten met een goed gevoel naar school kunnen en ik verzet me tegen pestgedrag met alles wat ik in me heb. Ik ben echt geen Mega Mindy, maar ik maak me er wel hard voor.” Het anti-pestteam (kort: A-team), bestaande uit Eline van Kooperen, Dayla Koning, Sanne Roukens en Tomas Rueter is hard bezig met de voorbereiding van alle activiteiten tijdens de anti-pestweek.



Voorgesteld

Eline heeft zich in het begin van het schooljaar in elke klas als APC voorgesteld. Leerlingen weten haar dan ook snel te vinden. “Het schooljaar is nog maar net begonnen, we zitten nog in de gouden weken, en er hebben zich al twee brugklassers met een pestverleden bij me gemeld die bang zijn dat ze ook hier gepest gaan worden. Het is belangrijk vanuit school een duidelijk signaal af te geven, dat pesten niet wordt geaccepteerd, nooit. Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving.”

Komende week zijn er voor zowel de onder- als bovenbouw verschillende activiteiten en lessen rond het thema georganiseerd.

Aftrap

Naast de lessen zijn er ook andere activiteiten: er wordt muzikaal afgetrapt op 23 september in de grote pauze. Op dinsdag 24 september is er een collegetoer voor de derde klassen waarin Roxeanne Hazes vertelt over haar pestverleden. Leerlingen van de bovenbouw krijgen clinics teambuilding en positieve teamgeest, mede door Stichting Ruggengraat. Op vrijdag in de grote pauze wordt de week afgesloten met een lezing van Rob & Rob.

Het A-team is niet alleen actief in de week tegen pesten. Nu al staan gedurende het schooljaar andere activiteiten op het programma Zo verzorgt de theatergroep Playback een voorstelling voor de brugklassen rond de dag tegen het pesten in april en voor de tweede klassen tijdens de projectweek.

Het nieuwe lesprogramma “Leefstijl” dat dit schooljaar is ingevoerd op het VeenLanden College sluit aan bij het positieve leefklimaat op school, waar ook het A-team zich zo hard voor maakt.

Met het Leefstijl-programma worden jongeren bewustgemaakt van normen en waarden die de sfeer positief beïnvloeden binnen een groep. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen de leerling wordt er sterker van, maar ook de groep. Foto van links naar rechts: Sanne, Dayla, Eline en Tomas.