Weer subsidie voor groen en water in de buurt

Amstelland – Ook in 2026 stelt waterschap Amstel, Gooi en Vecht weer subsidie beschikbaar voor maatregelen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en de kennis en het bewustzijn hierover vergroten. Denk aan het verwijderen van tegels uit een gezamenlijke tuin, de aanleg van groene daken of het maken van een groenblauw schoolplein. Het subsidiebudget ‘Geef groen en water de ruimte’ is 250.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd door buurtinitiatieven, VVE’s, woningcorporaties en andere organisaties zonder winstoogmerk. Huishoudens kunnen ook subsidie aanvragen als zij dit samen met minimaal drie huishoudens doen.

Hitte en wateroverlast

“Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme hitte en wateroverlast. Daarom zijn maatregelen nodig om water lokaal langer vast te houden. We kunnen dit als waterschap niet alleen, daarom stellen we subsidie beschikbaar zodat iedereen kan meehelpen”, zegt Sander Mager van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De subsidie ‘Geef groen en water de ruimte’ was in 2025 populair. Veel verschillende aanvragers wisten de subsidie succesvol te vinden. Mager: “We hopen ook dit jaar op mooie initiatieven, waar ik graag bij kom kijken. Maar ook in dit jaar geldt: ‘op is op’. Er wordt subsidie verstrekt zolang er budget is.”

Klimaatbestendige leefomgeving

De subsidieregeling ‘Geef groen en water de ruimte’ is bedoeld voor maatregelen die worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden zonder winstoogmerk. Dit kunnen buurtinitiatieven en VVE’s zijn, maar ook huishoudens (minimaal 3) zijn die met elkaar samenwerken.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten die subsidie kunnen ontvangen zijn: Een woningbouwcorporatie, de gemeente en huurders die samen zorgen voor minder tegels en meer groen in de gezamenlijke tuin; Minimaal 3 huishoudens die samen een regenwaterschutting aanleggen en andere buurtbewoners daarover informeren; Een school die samen met leerlingen en ouders een groenblauw schoolplein aanlegt; Een buurtvereniging die samen met de gemeente een wadi aanlegt; Een winkeliersvereniging die regenpijpen loskoppelt; Een vve die met haar leden groene daken aanlegt en deze ter demonstratie beschikbaar stelt voor andere buurtbewoners.

De subsidie is vanaf januari 2026 weer aan te vragen. Meer informatie is te vinden op de website van waterschap Amstel, Gooi en Vecht: www.agv.nl.

Foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (vergroening buurt).

