Weer podiumplek voor renner John Tromp

Door Jacques de Jonge

Aalsmeer – Wielrenner John Tromp uit Aalsmeer lijkt de afgelopen weken geabonneerd op podiumplekken in wedstrijden voor zestigplussers. Ook vorige week donderdag kon de renner van UWTC Uithoorn in Brakel, als tweede aankomende, de bloemen mee naar huis nemen. De race werd beslist in de sprint van een grote groep. De bijna onklopbare nationaal kampioen Ron Paffen uit Milsbeek was de snelste, Benno Pauw kwam als derde over de streep.

Paffen, Tromp en Pauw zijn in deze volgorde eveneens de klassementsleiders in de nationale veteranencompetitie. Bij de zeventigplussers werd oud-Rijsenhouter Guus Zantingh derde.



Rijsenhouter Owen Geleijn staat komende dinsdag met zijn teamgenoten van opleidingsploeg Jumbo-Visma op de startlijst van de Egmont Cycling Race in het Belgische Zottegem. Het talententeam krijgt onder meer tegenstand van zes profteams. Nils Eekhoff, ook Rijsenhout, heeft na zijn deelname aan de Tour de France nog een week extra rust gekregen door de afgelasting van de Hamburg Classic. De Bretagne Classic op 29 augustus staat nu als eerstkomende race in zijn agenda.

Fotobijschrift:

John Tromp (links) op podium in Brakel. Naast hem Paffen en Pauw. Foto: UWTC Uithoorn.