Uithoorn – Woensdagmiddag is door (nog) onbekende oorzaak brand ontstaan in een coniferenhaag bij de Kwikfit langs de Wiegerbruinlaan. Gelukkig stond de haag nergens dichtbij en sloeg het vuur daarom niet over. Brandweer Uithoorn was snel ter plaatse en heeft de resten afgeblust. Ook vorige week ging er in Uithoorn al een coniferenhaag in vlammen op. Dit was toen in woonwijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. (foto Jan Uithol)