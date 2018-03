Weer culturele instuif in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het begint al bijna een traditie te worden, de culturele instuif van KCA in het Oude Raadhuis in het Centrum. Op zondag 8 april staat de expositieruimte in de Dorpsstraat weer open voor eenieder die iets op cultureel gebied wil laten horen. Er is van alles mogelijk waarbij culturele grenzen echt wel opgezocht mogen worden.

In het Oude Raadhuis is een piano beschikbaar voor muzikaal talent maar ook een kleiner instrument mag meegenomen en bespeeld worden. Ook vocaal talent mag zich hier laten horen. Daarnaast is er de kans proza en poëzie ten gehore te brengen. Dit mag eigen werk zijn maar ook de pennenvruchten van een ander mogen voorgedragen worden. Gegrepen zijn door een schilderij of een boeiende tentoonstelling bezocht? Vertel er over aan de aanwezigen en maak ze net zo enthousiast.

KCA wil met dit initiatief cultuur zo breed mogelijk in de gemeente uitdragen. Hoewel er een trapje is naar het Oude Raadhuis is de drempel zo laag mogelijk. Leeftijd mag ook geen reden zijn om niet te komen. Ieder is van harte welkom. Daarnaast is er natuurlijk ook de expositie van Juke Hudig en Annette van den Bergh. Juke toont haar prachtige tuinpastels en Annette laat haar teer en fragiel porselein zien. Alleen dit is al de moeite waard om richting Oude Raadhuis in de Dorpsstraat te gaan. De expositie gaan bekijken kan overigens iedere donderdag tot en met zondag, alle dagen tussen 14.00 en 17.00 uur.

De instuif start zondag 8 april om half vier in de middag, de toegang is vrij en aanmelden is niet echt nodig, maar wel handig. Neem hiervoor contact op met Wilbert Streng via 06-22627963 of via mail wjmstreng@hotmail.com