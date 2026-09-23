CSW haalt met tien man dik verdiend punt

Wilnis/Den Haag – Voor CSW begon de competitie 2026-2027 met een uitwedstrijd tegen VUC in Den Haag, vorig seizoen nog actief in de vierde divisie. Beide ploegen hadden een matige bekerreeks achter de rug en waren gebrand op een goede competitiestart.

Die boodschap leek bij CSW het beste aangekomen. Al binnen een minuut stond de ploeg van trainer Vlug op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Ritchie Zinga schoot Erkelley Dumas de Sa van dichtbij raak: 0-1. De bezoekers hadden in de openingsfase het betere van het spel, maar zagen VUC in de achtste minuut toch langszij komen. Na balverlies achterin haalde Lovette Ansong Ofori van afstand uit. Zijn schot verdween onhoudbaar in de kruising: 1-1.

Rood

CSW herpakte zich snel en bleef de aanval zoeken. Halverwege de eerste helft kreeg de ploeg echter een forse tegenvaller te verwerken. Robbert Kompier haalde een doorgebroken tegenstander neer en kon met rood vertrekken. Met tien man bleef CSW echter verrassend eenvoudig overeind, mede doordat VUC slordig speelde en weinig tempo maakte. Sterker nog, de Wilnissers kwamen opnieuw op voorsprong. Opnieuw was Zinga de aangever en ditmaal rondde Max Oliemans beheerst af: 1-2. Lang kon CSW niet van die voorsprong genieten. Kort voor rust werkte Silvano Tarantino een voorzet binnen en bepaalde daarmee de ruststand op 2-2.

Gewonnen punt

Na de pauze probeerde VUC het numerieke overwicht uit te buiten, maar echte kansen bleven schaars. Een bal op de buitenkant van de paal en een afstandsschot dat door doelman Giovanni Santangelo tot corner werd verwerkt, waren de gevaarlijkste momenten van de thuisploeg. CSW koos noodgedwongen voor een compacte en defensieve speelwijze en verdedigde met veel inzet het gelijke spel.

In de slotfase leek het alsnog mis te gaan toen een speler van VUC binnen het strafschopgebied naar de grond ging. Waar de Haagse bank om een penalty schreeuwde, zag de scheidsrechter een schwalbe. De aanvaller kreeg geel, zijn tweede kaart van de middag, waardoor ook VUC met tien man verder moest.

In de blessuretijd kwamen beide ploegen niet meer tot kansen. Voor de meegereisde CSW-aanhang voelde het punt daarom als een overwinning. Een uur met tien man spelen tegen een ex-vierdedivisionist en toch een gelijkspel uit het vuur slepen: dan mag gerust gesproken worden van een gewonnen punt.

Komende zaterdag ontvangt CSW het Rotterdamse Spartaan’20.

Op de foto: Ritchie Zinga: twee belangrijke assists. Foto: Ron Kentrop.