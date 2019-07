Waverfeest 8, 9 & 10 augustus

Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 augustus vindt voor de 81e keer het Waverfeest plaats. Traditioneel komen vele inwoners uit De Waver en Waverveen, maar ook uit Ouderkerk aan de Amstel, Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht, naar dit zomerse feest. Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan de diverse programma-onderdelen.

Het Waverfeest kent zoals altijd een uitgebreid festiviteitenprogramma voor jong en oud. Op donderdagavond is als vanouds, na de opening door wethouder Rineke Korrel, de sportieve prestatieloop Ronde van de Waver en aansluitend in de feesttent muziek van ‘Disco 70’s – 80’s – 90’s’. Vrijdagmiddag wordt op het feestterrein een gratis kinderpannenkoekenfeest en groots kinderfestijn georganiseerd. Vrijdagavond staat het modderspektakel ‘Slob- en Slootrace’ op het programma en treedt later op de avond de band Lekker op (rock covers) in de feesttent. Zaterdag biedt een gevarieerd en gezellig familieprogramma met een rommelmarkt, oldtimers, taartenbakwedstrijd Heel De Waver Bakt, bierkratten stapelen, kuilbanden gooien en tobbetjesteken. Zaterdagavond verzorgt Skihut Party de muziek in de tent. Er rijden zaterdagavond gratis taxibussen vanaf 21:00 tot 02:00 uur vanaf de opstapplaatsen parkeerterrein Boni Mijdrecht en Jan Benningbrug te Ouderkerk aan de Amstel.