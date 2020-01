Watertoren nog twee keer open!

Aalsmeer – Aanstaande zondagmiddag 12 januari is de Aalsmeerse Watertoren weer geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Naast het kunnen aanschouwen van het technische en bouwkundige binnenwerk van deze unieke watertoren is het de moeite waard om naar boven te klimmen en te genieten van een groots uitzicht over Aalsmeer en verre regio. Het naar boven klimmen gaat via steeds kleiner wordende trappen, uitmondend in een soort van klimtrapje, waarna men op de buiten trans terecht komt. Deze trans gaat geheel rond de watertoren en is op circa 50 meter hoogte. Met hekwerk is het goed beschermd, zodat de veiligheid is gewaarborgd voor de bezoekers.

Slechtvalkenpaar

Ook op zondag 26 januari gaan de deuren van de watertoren open voor bezoekers. Deze dag voorlopig voor de laatste keer. Na deze data zal het bovenste gedeelte van de Watertoren worden afgesloten om het echtpaar slechtvalk de gelegenheid te geven nieuw slechtvalk leven te creëren. Als alles goed verloopt duurt dit tot de eerste weken van juni. De jonge slechtvalken vliegen dan uit waardoor de toren weer beklommen kan worden door bezoekers.

De entreeprijs tijdens de openstellingsdagen is voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro.

De ruimte van de begane grond en de eerste verdieping kunnen wel gebruikt worden deze voorjaarsperiode. Kijk voor meer informatie over dit rijksmonument naar ontwerp van ing. Sangster op www.aalsmeer-watertoren.nl