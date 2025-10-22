Wandelnetwerk Wilnis verbeterd

Wilnis – Wethouder Anja Vijselaar heeft maandag 20 oktober een nieuw voetpad geopend, een grote verbetering voor het wandelnetwerk rond Wilnis tussen de rotonde bij de begraafplaats en het Robert Moulton Pad ter hoogte van het voormalig station Wilnis. Dit deel is nu veel veiliger geworden. Scooters, fietsers en wandelaars worden van elkaar gescheiden. Het overzicht van dit wandelnetwerk is te vinden onder het kopje ‘Nieuw wandelnetwerk’ op de webpagina wilnisinfo.nl/routes. Op die website meer wandelroutes, zoals die van Vrede en Vrijheid en meerdere routes van Eiland van Hein.

Op de foto: De werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis met wethouder Anja Vijselaar en projectleider Martin Visser bij het nieuwe voetpad. Foto: aangeleverd.