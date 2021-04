Wandelen over Hornweg met de wethouder

Aalsmeer – Woensdag 10 en 31 maart wandelde wethouder Robert van Rijn over de Hornweg en stond tijdens zijn wandeling coronaproof bewoners te woord over de herinrichtingsplannen voor de Hornweg.

Wethouder Robert van Rijn: “Sommige onderwerpen bespreek je liever niet digitaal maar in een ‘live’ gesprek met inwoners. Omdat bijeenkomsten nu niet mogen ben ik tijdens mijn wandeling 1 op 1 met bewoners in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor de herinrichting van de Hornweg.”

Bomen behouden

Voordat vorig jaar gestart werd met dit project zijn eerst uitgangspunten geformuleerd. Hierin staat dat de bomen behouden blijven, sluipverkeer ontmoedigd wordt en de snelheid verlaagd. Belangrijke aandachtspunten zijn de aanrijdingen onder het viaduct, het onderhoud van het fietspad en de verkeersveiligheid.

Peiling in november 2020

In november 2020 is een peiling gehouden onder de bewoners. Bewoners konden aangeven of zij voor of tegen een afsluiting van de Hornweg bij het viaduct waren en of zij voorstander waren van een fietsstraat of behoud van het huidige fietspad. Hieruit bleek dat 52% tegen een afsluiting was en 58% voor een fietsstraat was. Omdat er een lichte voorkeur voor een fietsstraat was is deze optie nu verder uitgewerkt en is besproken met de bewoners van de Hornweg. Hierover ging de wethouder met hen in gesprek tijdens de wandeling.

De opties die nu voorliggen is de Hornweg geheel of gedeeltelijk in te richten als fietsstraat en van het huidige fietspad een wandelboulevard maken of de situatie zo te houden en het fietspad opknappen.

Voor een inrichting van een fietsstraat is het belangrijk dat de snelheid op de Hornweg van 50 naar 30 kilometer per uur gaat. Dit is ook onderzocht tijdens de uitwerking van de weg als fietsstraat en de conclusie is dat hiervoor snelheidsremmende maatregelen nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

Hoe verder

Alle opgehaalde informatie wordt nu verwerkt. Zodra dit gedaan is informeert de gemeente de bewoners van de Hornweg hier verder over.