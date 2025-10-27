WachtVerzachter verzacht wachten op mentale hulp

De Ronde Venen – In De Ronde Venen is het initiatief de WachtVerzachter gestart, bedoeld voor inwoners die wachten op mentale hulp, of deze hulp hebben gehad, en te maken krijgen met lange wachttijden. Een belangrijke rol is er voor ervaringsdeskundigen uit De Ronde Venen. Zij weten hoe het is om het moeilijk te hebben en staan klaar voor een ander. Die ander kan meedoen aan activiteiten en krijgt ondersteuning. De WachtVerwachter helpt hiermee het wachten te verzachten.

Tijdens een startbijeenkomst voor welzijnswerkers, Wmo-consulenten en samenwerkingspartners kreeg wethouder Cees van Uden een grote zandloper overhandigd. Deze zandloper staat symbool voor de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Lotte Willemsen (coördinator in De Ronde Venen) en Esther van der Meer (regiomanager) van de WachtVerzachter vertelden over het project. Met de WachtVerzachter kunnen inwoners vanaf 17 jaar en ouder tijdens de wachttijd al werken aan herstel.

Deskundige hulp

Wethouder Cees van Uden: “Als je mentale hulp nodig hebt, dan kun je in een situatie komen, waarin je niet werkt of studeert en je bed niet uitkomt. Het is dan heel vervelend als jij wacht op deskundige hulp, maar deze nog niet krijgt. Het mooiste wat jij in die tijd kunt krijgen, is dat iemand naast je blijft staan. Het even samenzijn met iemand die maar al te goed snapt waar jij over praat. Dat kan een uurtje samen wandelen zijn en alleen maar luisteren. Dat helpt iemand verder en maakt de wachttijd draaglijker.” De WachtVerwachter wordt al succesvol ingezet in de regio, zoals in de gemeenten Stichtse Vecht, Nieuwegein en Utrecht.

Binnenkort start ook de Huiskamer. Daar kunnen inwoners die het huis uit willen iemand ontmoeten. De Huiskamer komt in het Servicepunt in Wilnis en is elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur open voor vrije inloop.

Meer informatie

Wie zich als ervaringsdeskundige wil inzetten, kan contact opnemen met de WachtVerzachter. Stuur een e-mail naar info@wachtverzachter.nu of bel met 088 78 78 857. Wie meer wil weten over het project, kan terecht op www.wachtverzachter.nu/derondevenen.

Tijdens een startbijeenkomst kreeg wethouder Cees van Uden een grote zandloper overhandigd. Foto: aangeleverd.