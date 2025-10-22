Waardering voor Fietsmaatjes De Ronde Venen

De Ronde Venen – Tijdens een feestelijke bijeenkomst van Rabobank Rijn en Veenstromen ontving Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen een bijdrage van 606,14 euro via de Rabo ClubSupport Stemcampagne. Deze steun, mogelijk gemaakt door stemmen van Rabobank-leden uit de regio, benadrukt de groeiende waardering voor het werk van de stichting. Fietsmaatjes biedt inwoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen de kans om samen met een vrijwilliger op een duofiets op pad te gaan. Het initiatief bevordert niet alleen beweging, maar ook sociale verbondenheid; een waardevolle combinatie in een tijd waarin eenzaamheid en beperkte mobiliteit vaak hand in hand gaan.

Nieuwe stallingsplek gezocht

Het ontvangen bedrag wordt ingezet voor het onderhoud van de vijf duofietsen, zodat ook komend jaar weer vele ritten door De Ronde Venen mogelijk zijn. Wel is er een praktische uitdaging: voor één duofiets in Mijdrecht wordt per februari 2026 een nieuwe stallingsplek gezocht. De stichting roept inwoners op mee te denken over een afsluitbare, dagelijks toegankelijke ruimte met stroomvoorziening.

Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers en gasten van harte welkom. Wie wil bijdragen aan dit verbindende initiatief, kan zich melden via info@fietsmaatjesdrv.nl. Meer informatie is te vinden op www.fietsmaatjesdrv.nl.

Op de foto: Een mooi bedrag voor Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.