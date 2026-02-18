Waardering voor ANWB AutoMaatje

Uithoorn – Dit keer was het CDA aanwezig bij de bijeenkomst van vrijwilligers, verantwoordelijk voor de planning van de ritten van AutoMaatje. Een ritje naar de huisarts, een boodschapje doen of even bij iemand op bezoek. Mensen die moeilijk ter been zijn kunnen daarvoor terecht bij ANWB Automaatje.

In één op de drie gemeentes is Automaatje actief en sinds 2019 ook in de gemeente Uithoorn. Ruim zestig vrijwilligers zetten zich vaak met hun privéauto hiervoor in, tegen een tegemoetkoming in de kosten. Woensdagmiddag 11 februari was er een vergadering, waarbij drie CDA-afgevaardigden hen verrasten met een stapel stroopwafels als blijk van er- en herkenning.

Sommige vrijwilligers zijn al vanaf het eerste uur betrokken zoals bijvoorbeeld Bart, die ook gezelligheidsritjes maakt. Met een bus gaat hij dan twee keer per maand met een groepje ouderen op pad. Ergens een kopje koffiedrinken, door Amsterdam rijden of naar het strand. Sommige cliënten hebben al jaren geen zee meer gezien, anderen willen heel graag nog een keer naar hun oude buurt van vroeger. Komende 9 april gaat hij zijn honderdste ritje rijden en daarvoor zoekt hij nog sponsors om er iets extra speciaals van te maken.

André Jansen sprak namens het CDA Uithoorn-De Kwakel waardering uit voor het vele goede werk dat de vrijwilligers doen voor de samenleving. Coördinator Huib Vogelaar hoopt dat nog meer chauffeurs zich zullen aanmelden. “Dan hoeven we nooit nee te zeggen.”

Op de foto: André Jansen sprak namens het CDA Uithoorn-De Kwakel waardering uit voor het vele goede werk dat vrijwilligers doen voor de samenleving. Foto: aangeleverd.