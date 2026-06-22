Praat Lokaal ASS brengt ouders samen

Mijdrecht – De bibliotheek in Mijdrecht staat maandagavond 29 juni van 20.00 tot 21.30 uur in het teken van ontmoeting, herkenning en uitwisseling. Tijdens Praat Lokaal ASS krijgen ouders, verzorgers en andere opvoeders van kinderen met autisme (of een vermoeden daarvan) de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk van het opvoeden. ASS staat voor Autismespectrumstoornis. Het is een aangeboren ontwikkelingsstoornis in de hersenen, waardoor informatie op een andere manier wordt verwerkt.

Aanmelden kosteloos

In een toegankelijke en vertrouwelijke sfeer is er ruimte voor uiteenlopende onderwerpen. Denk aan de keuze voor passend onderwijs, het omgaan met veranderingen of sociale verwachtingen, maar ook praktische kwesties zoals zwemles of dagritme. De kracht van de avond ligt nadrukkelijk in de gezamenlijke kennis en ervaring van de aanwezigen. Er wordt niet zozeer gezocht naar één oplossing, maar naar inzichten die voortkomen uit gedeelde belevenissen. Aanmelden voor deelname is kosteloos en verloopt via derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda.

Activiteiten gedeeld

Naast de fysieke bijeenkomst bestaat er ook een actieve WhatsAppgroep voor ouders van kinderen met ASS. Hierin worden activiteiten gedeeld, vragen gesteld en tips uitgewisseld. Aanmelden hiervoor kan door naam en telefoonnummer te mailen naar info@ouderslokaal.nl.

Tot slot doet Ouders Lokaal een oproep aan betrokken ouders die zich breder willen inzetten. De organisatie is op zoek naar versterking van het team en nodigt geïnteresseerden uit om de mogelijkheden te bekijken via de website. Daarmee onderstreept Ouders Lokaal niet alleen het belang van ontmoeting, maar ook van gezamenlijke inzet voor een sterker netwerk van ouders binnen de regio.

Bij Praat Lokaal ASS gaan ouders, verzorgers en andere opvoeders van kinderen met autisme (of een vermoeden daarvan) in gesprek. Foto: aangeleverd.