Regio – Waar blijft mijn pakket? Het is een vraag die lokale ondernemers én particulieren in de regio sinds het begin van dit jaar opvallend vaak stellen. Winkeliers, webshops en bedrijven die afhankelijk zijn van tijdige leveringen merken dat pakketten langer onderweg zijn dan voorheen.

Duidelijke tendens

Volgens verschillende ondernemers in de regio lijkt er sinds januari een duidelijke tendens te zijn: bestellingen komen later binnen, track and trace-informatie blijft soms hangen en klanten vragen steeds vaker om uitleg. “Wij horen het dagelijks”, vertelt een lokale ondernemer. “Het pakket is besteld, maar niemand weet precies wanneer het aankomt.” Ook uitgiftepunten zien dat er steeds minder pakketten binnenkomen. Het gaat hierbij om grote aantallen en zij moeten steeds vaker aan klanten een ‘Nee’ verkopen als de vraag is of hun pakket al binnen is. Dat zorgt voor veel extra uitleg en irritatie bij de klant.

Frustratie

Opvallend is dat de vertragingen niet direct te koppelen zijn aan weersomstandigheden of piekdrukte rond de december feestdagen. Juist in een periode die normaal rustiger is, lijkt de pakketstroom minder soepel te verlopen. Dat zorgt voor frustratie, vooral bij bedrijven die afhankelijk zijn van snelle aanvoer van onderdelen, materialen of voorraad. Ook particulieren merken het verschil. Online bestellingen die binnen een of twee werkdagen zouden arriveren, doen er soms meerdere dagen langer over. Voor de meeste mensen geen ramp, maar het voedt wel de vraag: is er iets veranderd in de pakketbezorging?

Wachten is het gevolg

Bezorgdiensten zelf wijzen al langer op veranderingen in de sector, zoals personeelstekorten, aanpassingen in bezorgstructuren en strengere regels rond arbeidscontracten. Wat de precieze oorzaak ook is, lokaal wordt vooral het gevolg gevoeld: wachten. Voorlopig lijkt één ding zeker: de vraag ‘Waar blijft mijn pakket? is voorlopig nog niet verdwenen uit winkels, werkplaatsen en woonkamers in de regio.’

Waar blijft mijn pakket. Foto: Peter Pos.