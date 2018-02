VVD op bezoek in het Zorgcentrum

Aalsmeer – Woensdag 21 februari was de top 10 van de Aalsmeerse VVD op bezoek bij Zorgcentrum Aelsmeer. De VVD fractie werd op deze zonnige dag welkom geheten door Frans Knuit en Sissi Mijwaart. Frans Knuit is directeur van Zorgcentrum Aelsmeer en Sissi is het Hoofd Personeelszaken en tevens kandidaat raadslid voor VVD Aalsmeer.

Geschiedenis

Frans nam de fractie eerst kort mee in de geschiedenis van het Zorgcentrum. Sissi gaf daarna een rondleiding door het pand. De organisatie kent een verpleeghuis, dagbesteding, thuiszorg en wijksteunpunten. Ook kunnen inwoners van de aanleunwoningen zorg afnemen. Dat geldt ook voor de maaltijden van tafeltje dekje, die in de grote keuken van het pand worden bereid. Meer dan 100 vrijwilligers helpen dagelijks met het verspreiden van de maaltijden naar de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.

Welzijn en zorg

Aansluitend aan de rondleiding legde Frans de fractie uit hoe complex de zorg inmiddels is geworden en wat dit betekent voor het dagelijks werk van de medewerkers. Voor de VVD fractie enorm leerzaam. De missie van het Zorgcentrum is voor bewoners en cliënten welzijn en zorg in een sfeervolle omgeving te leveren. “Het gaat hier om andere dingen dan primair om geld. Mijn droom is dat we steeds meer de mens gaan zien, dat is namelijk de reden dat ik in deze sector ben gaan werken”, aldus Frans. Frans gaf tenslotte aan dat hij tevreden is over de relatie met de gemeente. Hij hoopt dat de administratieve lasten voor bijvoorbeeld aanbestedingen in de toekomst zoveel als mogelijk beperkt kunnen worden.

De top 10 van de VVD vond het een enorm nuttig bezoek aan deze mooie organisatie met een hart voor Aalsmeer en Kudelstaart. “Een prachtige instelling om voor te werken, ik ben er trots op”, aldus Sissi Mijwaart.