‘Verwachting: begin juni evenwichtig coalitieakkoord De Ronde Venen’

De Ronde Venen – De gesprekken voor een nieuw college in De Ronde Venen verlopen in een constructieve en positieve sfeer. De formerende partijen VVD, D66 en CDA hebben de afgelopen weken belangrijke stappen gezet in de onderhandelingen en spreken van duidelijke voortgang. Volgens formateur Stijn Nijssen verlopen de gesprekken zorgvuldig en met inhoudelijke diepgang. Nijssen: “We verwachten begin juni een evenwichtig coalitieakkoord te kunnen presenteren dat een stevige basis vormt voor het nieuwe college.’’

In de gesprekken tussen de formerende partijen zijn inmiddels diverse inhoudelijke thema’s uitgebreid aan bod gekomen. Daarbij wordt gekeken naar de inbreng uit de verkiezingsprogramma’s en wordt ook nadrukkelijk de input betrokken van belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties, regionale samenwerkingspartners en andere stakeholders die de afgelopen periode stukken hebben aangeleverd. Op deze manier werken de partijen toe naar een zorgvuldig en goed onderbouwd akkoord.

Gesprekken met fracties

Als onderdeel van het advies dat informateur Pieter Heiliegers in april uitbracht, hebben inmiddels verkennende gesprekken plaatsgevonden met de ChristenUnie/SGP en de Seniorenpartij. Deze gesprekken zijn gericht op het verkennen van mogelijke steun aan een toekomstige coalitie. De opbrengsten en inzichten uit deze gesprekken worden meegenomen in het verdere proces.

Begin mei vinden gesprekken plaats met de overige fracties in de gemeenteraad. Zij krijgen de gelegenheid om hun belangrijkste inhoudelijke punten en prioriteiten mee te geven. Waar mogelijk nemen de formerende partijen deze inbreng mee in de verdere uitwerking van het coalitieakkoord. Het doel is om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen akkoord voor de komende bestuursperiode. Kandidaat-wethouders.

Invulling wethoudersposten

Parallel aan de inhoudelijke gesprekken hebben de formerende partijen ook gesproken over de invulling van de wethoudersposten, met als doel te komen tot een stabiel en collegiaal bestuur. VVD, D66 en CDA hebben hierin gezamenlijk opgetrokken en zijn tot een gedeelde en zorgvuldig afgewogen keuze gekomen. Bij de samenstelling is nadrukkelijk gekeken naar stabiliteit, ervaring en diversiteit op basis van de opgave. De formerende partijen hebben het voornemen om de volgende kandidaten voor te dragen als wethouder Anja Vijselaar en Dylan Lochtenberg (beiden VVD), Cees van Uden (D66) en Amber Beijer (CDA). “Met deze gezamenlijke keuze voor de kandidaat-wethouders laten we zien dat we niet alleen inhoudelijk stappen zetten, maar ook bouwen aan een stabiel team dat er voor de hele gemeente staat. Een team dat inhoud en samenwerking weet te combineren en waarin ervaring en vernieuwing samenkomen. Dat geeft vertrouwen voor de komende bestuursperiode”, laten Bart Richter (VVD), Willem van Ham (D66) en Coos Brouwer (CDA) namens hun partijen weten.

De formerende partijen in gesprek met elkaar tijdens de coalitieonderhandelingen. In het midden formateur Stijn Nijssen. Links aan de tafel Bart Richter en Anja Vijselaar (VVD). Rechts aan de tafel Cees van Uden, Willem van Ham (beiden D66) en Amber Beijer en Coos Brouwer (beiden CDA). De gesprekken worden ambtelijk ondersteund door Henrike Geurkink en gemeentesecretaris Marco Vonk. Foto: aangeleverd.