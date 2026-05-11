Amber Beijer (24) mogelijk jongste vrouwelijke wethouder van Nederland

Mijdrecht – De CDA-fractie draagt de 24-jarige Amber Beijer uit Mijdrecht voor als kandidaat-wethouder. Beijer was de afgelopen anderhalf jaar raadslid voor de gemeente De Ronde Venen. Als zij wordt beëdigd, is zij de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland.

Beijer werkt momenteel als beleidsmedewerker Sterk Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat ze krijgt. “Ik realiseer me dat daar een grote verantwoordelijkheid bij hoort”, reageert Beijer op de site van het CDA. Zij wordt niet de allerjongste wethouder ooit. De 23-jarige Matt Kanters werd vorig jaar wethouder van de gemeente Boekel en is daarmee recordhouder.

Logische stap

Fractievoorzitter van het CDA De Ronde Venen Coos Brouwer noemt de voordracht een logische stap: “Amber weet wat er speelt in onze dorpen en heeft de afgelopen periode laten zien dat ze zich snel dossiers eigen maakt. Ze brengt ervaring mee vanuit Den Haag, maar staat ook met beide benen in De Ronde Venen. Ze is nuchter, werkt hard en zoekt de samenwerking op. Wij hebben er vertrouwen in dat zij zich verder zal ontwikkelen in deze rol en staan als fractie volledig achter haar.”

Ook vanuit het lokale CDA-bestuur is er steun. Afdelingsvoorzitter Roel Rotshuizen zegt dat Beijer laat zien dat betrokkenheid en inzet niet gebonden zijn aan leeftijd. “We hebben haar de afgelopen jaren zien groeien en hebben er vertrouwen in dat zij deze stap kan zetten.”

Seksime

Beijer kwam in de landelijke pers toen ze zich uitsprak over het seksisme dat ze tegenkwam. In De Volkskrant zei ze dat de opmerking ‘Je kunt beter in bikini op een campagneposter dan met een normaal portret’ de druppel was. Die uitspraak kwam nota bene van een collega.

Zelf zegt Beijer over haar aanstelling dat de opgaven in De Ronde Venen vragen om samenwerking en duidelijke keuzes. “Als de raad met de voordracht instemt, wil ik mij de komende jaren inzetten voor een sterk en stabiel bestuur, in goede samenwerking met het college en de gehele raad, met oog voor alle dorpen en in nauw contact met inwoners.”

Amber Beijer wordt mogelijk de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Foto: aangeleverd.